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Абаеведы с разных континентов приедут в Нур-Султан

20 Января 2020 18:31
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Абаеведы с разных континентов приедут в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун 175-летия в столице пройдет более 300 мероприятий. Об этом сообщил руководитель ГУ «Управление по развитию языков и архивного дела города Нур-Султан» Тлеугали Кишкашбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«175-летие великого Абая – это один из самых значимых праздников, которые отмечаются в этом году. В настоящее время утверждена концепция городского плана мероприятий. Уже начаты работы по организации мероприятий. В августе прошлого года Управлением по развитию языков и архивного дела был организован Научно-познавательный визит на родину Абая «Ұлы Абайдың ізімен». На первом этапе экскурсионного тура для школьников родину Абая посетили столичные школьники. Второй этап продолжится во время летних каникул. Также с сентября проводятся открытые уроки на данную тему, часы общения, вечера поэзии. Эти меры будут продолжены и в дальнейшем», - сказал Тлеугали Кишкашбаев на расширенном заседании комиссии под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена по подготовке к приуроченным к 175-летию Абая мероприятиям.

По его словам, согласно утвержденному городскому плану в 2020 году пройдет около 300 мероприятий различного уровня. В школах, средних специальных учебных заведениях и вузах, а также в театрах будут организованы Абаевские чтения, вечера поэзии, книжные выставки, постановки на данную тему, историко-познавательные экскурсии, айтысы, воспитательные часы и совместные мероприятия с неправительственными организациями.

Кроме того, в крупных торговых точках города, парках, остановках и местах массового скопления людей в аудио-формате распространены слова и стихи Абая, на специальных досках среди достопримечательностей столицы размещены крылатые слова великих людей о Абая.

«Также пройдет Международная научно-практическая конференция «Абай и рухани жаңғыру мәселелері», запланированная на октябрь и вошедшая в республиканский план мероприятий, посвященных юбилею Абая. В этом мероприятии примут участие помимо нашей страны заслуженные ученые в области абаеведения, в том числе деятели науки из Германии, Турции, Монголии, Китая, Америки и Канады, Татарстана и Азербайджана, которые изучают творчество и жизненный Путь Абая», - заключил Тлеугали Кишашбаев.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Абай,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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