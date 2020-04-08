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Абаеведение должно соответствовать требованиям мировой гуманитарной науки – эксперт

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Апреля 2020, 20:47
Абаеведение должно соответствовать требованиям мировой гуманитарной науки – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доктор филологических наук, директор института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов поделился мнением по наиболее актуальным вопросам Абаеведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас насчитывается немного людей, кто по настоящему изучал труды Абая. Если посчитать все труды об Абае, наберется чуть более 50 томов. Но много вопросов возникает по поводу соответствия абаеведения требованиям мировой гуманитарной науки. Иными словами, до сих пор должным образом не написана даже биография Абая. Мы не выпустили полный академический сборник произведений Абая. Вопросы абаеведения пока ограничиваются только сферой литературной науки», - сказал Кенжехан Матыжанов во время онлайн-конференции «Абай және рухани мұра».

И в этом плане, по его словам, большое влияние на абаеведение оказало советское время.

«Абай рассматривался только в свете классики казахской литературы, поэта. Тем не менее, мы всегда причисляли Абая к числу мудрецов, философов, потому что мы еще и анализируем Абая в человеческом отношении, как личность», - отметил эксперт.

«Поэтому одной из главных задач, поставленных перед современной наукой - абаеведением, является признание Абая как международной личности, как мудрой личности, внесшей большой вклад в гуманитарную науку всего человечества», - заключил он.


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