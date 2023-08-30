А ты знаешь Конституцию? - алматинские спасатели запустили челлендж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы запустили челлендж ко Дню Конституции, передает МИА «Казинформ».



Сотрудники ДЧС записали несколько видео, на которых они озвучивают статьи основного Закона страны на казахском и русском языках.

В конце каждого ролика они задают вопрос: «А ты знаешь Конституцию?»

В канун государственного праздника Дня Конституции в ДЧС Алматы состоялось торжественное собрание, музыкальное сопровождение мероприятия обеспечил духовой оркестр гарнизона.

Только за восемь месяцев текущего года, спасателями алматинского гарнизона ДЧС, РОСО и Центра медицины катастроф было осуществлено более 2 тысяч выездов, с мест ЧС эвакуировано 500 человек, оказана помощь более 200 пострадавшим, при этом спасено 295 человеческих жизней, 28 их которых дети.



За образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан, в торжественной обстановке ряд должностных лиц был отмечен ведомственными наградами.