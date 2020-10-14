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А.Шпекбаев обсудил реализацию антикоррупционной политики с постоянным представителем Всемирного банка в РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Октября 2020, 14:16
А.Шпекбаев обсудил реализацию антикоррупционной политики с постоянным представителем Всемирного банка в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 октября Алик Шпекбаев встретился с постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане Жаном-Франсуа Марто. В совещании также приняли участие специалисты по вопросам государственного управления центрального офиса организации в Вашингтоне, США, передает МИА «Казинформ».

Стороны обсудили вопросы развития антикоррупционной политики в Казахстане и достижения страны в разрезе «Индикаторов государственного управления» Всемирного банка, наметив планы дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи председатель Агентства презентовал актуальные новеллы антикоррупционного законодательства, акцентировав внимание собеседника на ключевых аспектах политической модернизации Казахстана.

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А. Шпекбаев подчеркнул, что благодаря политической воле Главы государства в Казахстане проводится системная и комплексная работа по противодействию коррупции, планомерно внедряются передовые международные антикоррупционные стандарты и реализуются действенные уголовно-правовые меры. Жан-Франсуа Марто высоко оценил успехи страны в противодействии коррупции, отметив, что «в Казахстане наибольший прорыв в разрезе 6 индикаторов госуправления продемонстрирован именно по показателю контроля коррупции, что говорит о ведущей роли Агентства в страновом успехе.

За последние два года Казахстан улучшил процентильный ранг вдвое, с 19,7% до 43,8%, ощутимо приблизившись к категории стран с эффективным контролем коррупции, что, несомненно, является свидетельством результативности принимаемых мер и реальных действий по искоренению коррупции.

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По итогам встречи стороны договорились проработать вопросы внедрения цифровых систем по выявлению коррупционных рисков и превентивно-профилактической работе, целевого финансирования актуальных проектов Агентства, а также распространения казахстанской практики противодействия коррупции в среднеазиатском регионе.

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Борьба с преступностью   Коррупция  
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