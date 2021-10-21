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    16:13, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    А. Мамин проинспектировал ход реконструкции крупнейшей автомагистрали Западного региона

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Актюбинскую и Атыраускую области проинспектировал ход реконструкции автодороги «Актобе – Атырау – Астрахань», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Общая протяженность автодороги составляет 897 км, в том числе 311 км – по Актюбинской области, 586 км – по Атырауской области. В 2015 году проведена реконструкция на 164 км участка «Атырау – Макат».

    В настоящее время ведется реконструкция на 733 км автодороги на участках «Актобе – Кандыагаш», «Кандыагаш – Макат», «Атырау – граница с РФ».

    Участок «Актобе – Кандыагаш» (96 км) включает 78 км дороги I категории с 4-х полосным движением и 18 км обхода города Кандыагаш II категории с 2-х полосным движением. До конца года здесь планируется обеспечить проезд по новому покрытию на 18 км.

    На участке «Кандыагаш – Макат» (360 км) ведутся завершающие работы по укладке асфальтобетона и обустройству дороги. В 2021 году запланировано полностью обеспечить проезд по новому покрытию на всей протяженности участка. При этом путь из г. Актобе в г. Атырау сократится вдвое – раньше водителям из-за неудовлетворительного состояния участка Актобе – Атырау приходилось ехать в соседний регион через Уральск, проезжая дополнительно около 500 км.

    Участок «Атырау – граница с РФ» (в направлении г. Астрахань) общей протяженностью 277 км является дорогой республиканского значения III категории, построенной в 1970-х годах с нагрузкой на ось 8 тонн. В связи с возросшей интенсивностью движения большегрузных транзитных транспортных средств состояние дороги ухудшилось.

    В результате реконструкции до конца года будет обеспечен проезд по 92 км. На остальных 185 км проводится отсыпка земляного полотна, устройство конструктивных слоев дорожной одежды, мостов и труб. Работы планируется завершить в 2022 году.

    В 2021 году в Казахстане строительством и реконструкцией охвачено 8,4 тыс. км автодорог, в том числе 5 тыс км республиканского значения, 3,4 тыс км – местной сети. На дорожно-строительных работах задействовано порядка 200 тыс человек. В т.г. будут завершены работы на 5,1 тыс км дорог страны. Остальной объем работ является переходящим и будет выполнен в 2022 г.

    Теги:
    Дороги Правительство Атырауская область Астана Актюбинская область Премьер-министр РК
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