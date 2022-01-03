А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК А.Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.
Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.
На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.
Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.
Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал в Twitter срочное поручение Правительству Казахстана. «Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок», - написал Президент Касым- Жомарт Токаев.
«Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», - опубликовал Президент в Twitter.
Ранее в акимате Мангистауской области прокомментировали рост цен на сжиженный газ.
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