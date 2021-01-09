А.Кыдырбаева встретилась с замглавы Миссии БДИПЧ ОБСЕ М.Баркер-Цыганиковой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева провела встречу с заместителем главы Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Мартиной Баркер-Цыганиковой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Стороны обсудили процедуры и роль судов в рассмотрении заявлений, связанных с избирательными правами граждан и общественных объединений, участвующих в выборах.

А.Кыдырбаева в ходе беседы отметила, что «в республике созданы все условия для полноценной и свободной реализации политических прав граждан, обеспечивается действенное функционирование механизма защиты избирательных прав. Возрастание роли судов в электоральный период связано со значимостью их решений по делам касательно выборного законодательства».

Председатель коллегии ВС проинформировала о рассмотрении судом по статье 287 ГПК РК заявлений, поступивших в период подготовки и проведения выборов, а также в течение месяца со дня голосования – в пятидневный срок, а поступившее менее чем за пять дней до голосования, в день голосования и до объявления итогов выборов – немедленно.

М.Баркер-Цыганикова главной задачей их Миссии назвала беспристрастное наблюдение за выборным процессом и подведение итогов в формате финального доклада.

Стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в области защиты прав и свобод человека.

Верховный Суд, отвечая на запрос Миссии БДИПЧ ОБСЕ о поступивших заявлениях по выборам депутатов Мажилиса и маслихатов, разъяснил ситуацию по судебным актам в отношении заявлений (жалоб) на решения и действия Центральной избирательной комиссии в текущий электоральный период.

На решения и действия ЦИК в Верховный Суд поступило всего 44 жалобы. Из них определением судей ВС 25 возвращено без рассмотрения, 19-ти - отказано в принятии к производству.

На эти определения в кассацию поступили 10 частных жалоб, по которым в удовлетворении их отказано.

В районные суды столицы поступило 3 заявления. Во всех 3-х случаях заявления возвращены ввиду: несоблюдения требований ГПК и неподсудности (эту категорию дел рассматривает ВС).

Правовая основа принятых судебных решений

Во всех юрисдикциях мира, в т.ч. в Казахстане, есть чёткие правила и требования как оформлять иски в суд. Соблюдать их должны все, независимо от наличия либо отсутствия знаний законов и юридического опыта. Так, в заявлении в суд должны быть обязательно указаны:

- кто и к кому оно подается (полные данные заявителя и ответчика);

- чьи и конкретно какие права нарушены;

- какие нормы оспариваемого акта противоречат закону;

- когда зарегистрирован оспариваемый акт в юстиции;

- в каких СМИ и когда он опубликован.

Требование закона: заявление должно подписывать само лицо или первый руководитель организации. Если подписывает доверитель, то право подписания должно быть прямо и четко отражено в доверенности. Если, хотя бы один из этих пунктов нарушен, суд не вправе не только рассматривать, но и принимать такое заявление в своё производство. Суд обязан его вернуть.

Немаловажно учесть: какой суд вправе рассматривать то или иное заявление - районный или Верховный.

Если оспаривается решение или действие (бездействие) ЦИК, то заявление подается в Верховный Суд. Все остальные – в райсуды.

Поступившие в суды заявления не рассмотрены из-за допущенных в них нарушений требования закона.

Большинство заявлений абсолютно идентичны по тексту. В текстах заявлений имеются одинаковые ошибки, хотя подписаны разными лицами из разных регионов страны.

Из 47 заявлений (44 в ВС и 3 в райсуды столицы):

- 20 идентичных заявлений от: Беспаевой Ф.З. (2 раза), Мақсұтқан Н., Шукеевой А.С., Ивановой А.А., Чалабаева С.С., Садырбаевой Р.Ж. (2 раза), Жубанова Т.С. (2 раза), Исеновой А.А. (2 раза), Жунусова Ж.Т., Султанова А.А., Аминовой Г.А., Жакупова А.Б., Широбокова О.Н., Акпердинова Б.Е., Аймухаметова С.А., без указания истца.

- 7 идентичных заявлений от Мендыгазиева Б.К., Джандосова Ф. (2 раза), Шайгумаров А.М., Джамалиев А.С. (3 раза).

- 7 идентичных по тексту заявления от ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» (2 раза), ОБФ «HAQ» (2 раза), Мендыгазиева Б.К., Жанай Д, ОО «МҰҚАЛМАС».

- 3 идентичных заявлений от Баймаханова К.Ш., Фабры А.С., Жумагулова О.Х.

- 2 заявления написаны схожим почерком, но от имени разных лиц Токаевой А.Т. и Кожаковой Ж.Г.

- 8 заявлений поступило от двух лиц от Шардарова – 4, ОФ «Еркіндік Қанаты» - 4.

Многие заявления подписаны ЭЦП без доверенности на это. Не понятно – какое отношение имеет лицо к организации либо к гражданину, от имени которых поданы заявления. Это нарушение требований статьи 148 ГПК.

Были случаи, когда заявления поступали электронно с ЭЦП от лица, но в самом заявлении не заполнена графа заявителя (не указаны его ФИО). По ЭЦП установить, кто подписал – сам истец либо его представитель, невозможно. Судья не вправе рассматривать заявление, если оно подписано неуполномоченным лицом.

От трех организаций поступило одно заявление, подписанное одним лицом. При этом неясно, на каком правовом основании это лицо подписало заявление от имени трех разных организаций.

Часть заявлений возвращены в связи с истечением 10-ти дневного срока обжалования. Этот срок восстановлению не подлежит. Т.е. закон прямо запрещает суду принимать такие заявления и восстанавливать по ним срок.

ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» направил свое заявление в Сарыаркинский райсуд, посчитав постановление ЦИК официальным НПА. Однако, для рассмотрения судом заявления по существу, помимо обязательной госрегистрации НПА в органах юстиции, необходима обязательная его публикация:

- в официальных изданиях (Ведомости Парламента РК, Собрание актов Президента РК и Правительства РК, «Вестник Национального Банка РК»),

- в эталонном контрольном банке НПА;

- в СМИ с правом официального опубликования НПА.

Этот перечень по ГПК исчерпывающий и обязательный. ГПК запрещает принимать заявления без этого. Однако документ в суд направлен от ОФ, а подписан ЭЦП Медниковой И.В. без подтверждения ее полномочий.

В целом, анализ заявлений показывает, что они подавались с очевидными нарушениями требований закона. Возможно, ожидался именно их последующий возврат.

Все это дает основания полагать, что заявления являются следствием отсутствия у заявителей правовых знаний и непривлечения юристов либо четко синхронизированные действия авторов преследовали цель – сформировать негативное общественное мнение вокруг выборного процесса.

Все заявления указанных лиц и принятые судебные акты по ним представлены для сведения Миссии БДИПЧ ОБСЕ.