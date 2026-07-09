9 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1964) родился СЕЙТИМОВ Нурлан Мусатаевич — заместитель Генерального секретаря СНГ.

Фото: instagram.com/prokadrykz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет (международные отношения); Дипломатическую академию МИД Российской Федерации (Москва), чрезвычайный и полномочный посланник II класса.

Трудовая деятельность: сотрудник системы МИД РК (1994-1996); специалист департамента по работе с дипломатическими представительствами МИД РК, г. Алматы (1994-1996); третий секретарь отделения посольства РК в ФРГ, г. Берлин (1996-1997); второй секретарь департамента консульской службы, начальник отдела стран Европы и Америки ДКС МИД РК, гг. Алматы, Астана (1997-2000); консул генерального консульства РК в г. Франкфурте-на-Майне, консул консульства РК в г. Ганновере (2000-2004); начальник отдела, управления, заместитель директора департамента СНГ МИД РК, г. Астана (2004-2007); главный инспектор, заместитель заведующего Центра внешней политики Администрации Президента РК (2007-2010); советник-посланник посольства РК в РФ (2010-2013); генеральный консул РК в г. Франкфурт-на-Майне (2013-2016); чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Таджикистан (2016-2019); ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстана (2019); срезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонской Республике (2019-2024).

На занимаемой должности с марта 2024 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «ҚР Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астанаға 10 жыл» (2008), «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

52 года назад (1974) родился БАЛТАБЕКОВ Канат Жолтаевич — руководитель Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области.

Фото: Facebook / Pro Kadry KZ

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет (1996); Университет им. Д. Кунаева (2005).

Трудовая деятельность: специалист 1 категории отдела местных налогов Налогового комитета по Медеускому району, г. Алматы (1996-1998); налоговый инспектор отдела местных налогов Налоговой инспекции по Медеускому району, г. Алматы (1998); старший налоговый инспектор отдела местных налогов Налоговой инспекции по Медеускому району, г. Алматы (1998); старший налоговый инспектор Сектора налогового аудита физических лиц Налоговой инспекции по Медеускому району, г. Алматы (1998-1999); главный налоговый инспектор отдела аудита Налоговой инспекции по Медеускому району, г. Алматы (1999-2000); начальник сектора аудита физических лиц отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району, г. Алматы (2000-2002); начальник отдела по работе с налогоплательщиками Налогового комитета по Бостандыкскому району, г. Алматы (2002-2003); начальник отдела центра приема и обработки информации и консультации индивидуальных предпринимателей, г. Алматы (2003-2004); начальник Управления налогового аудита Налогового комитета по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК, г. Усть-Каменогорск (2004-2006); заместитель председателя Налогового комитета по ВКО, г. Усть-Каменогорск (2006-2008); заместитель начальника Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК, г. Усть-Каменогорск (2008-2011); заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области НК МФ РК, г. Алматы (2011); начальник Налогового управления по Алматинскому району Налогового департамента по городу Астана НК МФ РК (2011-2013); руководитель Налогового управления по Алматинскому району Налогового департамента по городу Астана НК МФ РК (2013-2014); руководитель Управления государственных доходов по Алматинскому району Департамента государственных доходов по городу Астана КГД МФ РК (2014-2017); заместитель руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы КГД МФ РК (2017-2019); заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Карагандинской области КГД МФ РК (2019-2022); заместитель руководителя Департамента государственных доходов по городу Астана КГД МФ РК (04.2022-10.2025).

На занимаемой должности с октября 2025 года.

45 лет назад (1981) родился ШАРЛАПАЕВ Канат Бисимбаевич — председатель Президиума НПП «Атамекен».

Фото: Үкімет

Родился в Российской Федерации. Окончил Саратовский социально-экономический университет, Крэнфилдскую школу менеджмента (Великобритания) по специальности экономист, магистр финансов и управления.

Трудовая деятельность: менеджер управления по работе с клиентами Банка Петрокоммерц Российской Федерации (2003); специалист в Финансовом департаменте инвестиционного банка «Сити» в Лондоне (Великобритания), в Праге (Чехия) (2006-2008); старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент Регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестиционного банка «Сити» (Великобритания) (2008-2014); вице-президент Региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестиционного банка «Сити» Великобритании (2014-2015); главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанка Казахстана (2015-2017); главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент Ситибанк Российской Федерации (2017-2020); региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего востока и Восточной Европы инвестиционного банка «Сити» (ОАЭ) (2020); председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг „Байтерек“ (2022); министр промышленности и строительства РК (2023-2025); помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам (2025).

На занимаемой должности с января 2026 года.