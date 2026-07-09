9 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День работников водного хозяйства в Казахстане

Праздник в календаре профессиональных мероприятий Казахстана был утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан № 11 от 24 января 2019 года.

Введение Дня работников водного хозяйства — это дань уважения всем работникам водного хозяйства, которые делают весомый вклад в обеспечение населения и отраслей экономики водными ресурсами, поддерживают надежную работу водохозяйственных объектов, помогают сохранять и приумножать природные богатства Казахстана.

СОБЫТИЯ

В 1991 году в целях дальнейшего совершенствования системы контроля за соблюдением налогового законодательства создана Государственная налоговая служба. Этой вновь созданной службе был придан статус самостоятельного финансового института.

В 2001 году вышел в свет Закон Республики Казахстан «О науке», регулирующий общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности, определяющий права и обязанности субъектов научной и научно-технической сферы.

В 2007 году члены археолого-этнографического центра при Атырауском государственном университете во время очередной экспедиции обнаружили шесть неизвестных ранее курганов сарматского периода. Несколько старинных кувшинов, ковшей и другие утвари наших древних предков, относящиеся к сарматскому периоду, были найдены в Кзылкогинском районе Атырауской области.

В 2009 году АО «Казпочта» ввело в обращение на территории Республики Казахстан художественную марку серии «Доспехи и оружие древнего Казахстана». На марке изображен щит воина XVIII века на фоне отряда воинов. Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая, размер марки 50×38 мм, тираж — 30 тысяч штук. Художник — Данияр Мухамеджанов. Марки отпечатаны на Пекинской фабрике знаков почтовой оплаты (КНР).

В 2011 году через Южно-Казахстанскую область пролег маршрут международного марафона под девизом «За чистую воду для жителей Азии». Трое единомышленников пробежали за 150 дней по территории шести государств. Они начали свой путь в Стамбуле, пересекли Ирак, Туркменистан и Узбекистан. После Шымкента прошли через южные регионы Казахстана и Китая. Марафонцев сопровождали съемочные группы нескольких мировых телеканалов.

В 2015 году впервые казахстанский судья стал супервайзером Объединенного мира борьбы (United World Wrestling — UWW). Рефери по греко-римской, вольной и женской борьбе Бахытжан Жаксыкулов принял участие в квалификационном судейском семинаре во Франкфурте (Германия). По его итогам президент UWW Ненад Лалович назначил казахстанца супервайзером международной федерации. Б. Жаксыкулов прошел специальный экзамен, где показал лучший результат. В общей сложности в мире насчитывается всего восемь супервайзеров.

В 2017 году две золотые и одну серебряную медали завоевали казахстанские легкоатлеты на чемпионате Азии, который проходил в индийском городе Бхубанешваре.

Наибольшего успеха казахстанцы добились в тройном прыжке. Чемпионский титул завоевала 18-летняя Мария Овчинникова. Ее результат — 13.72 метра. Второй стала участница трех Олимпиад Ирина Эктова — 13.62.

В 2018 году в Болгарии в рамках международного летнего лагеря KWU Camp 2018 прошел ежегодный турнир кадетов «Varna Cup 2018» по киокушинкай-кан каратэ, на котором воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы Акмолинской области Алемгуль Сабырхан стала победительницей в весовой категории свыше 65 кг. В турнире принимали участие 139 спортсменов из 18 стран.

В 2019 году 9-летняя ученица столичного лицея Ляйлим Рыскали прочитала отрывок из стихотворения великого казахского поэта Абая и передала эстафету Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

— Наша маленькая соотечественница Ләйлім-Шырақ, прочитав отрывок из стихотворения Абая, передала мне эстафету, посвященную 175-летию великого поэта. Я с радостью принял эту эстафету. Благодаря Абаю наша страна известна миру. 30 мая этого года я подписал Указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбаева. Наследие Абая — наше бесценное сокровище! — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства прочитал в отрывок из стихотворения «Ғылым таппай мақтанба», призывающий молодежь к науке, образованию, достижению целей.

Литературный челлендж быстро набрал обороты и стал популярным не только в Казахстане, но и в мире.

В 2022 году первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира. 9 июля в финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

В 2023 году на Чемпионате мира-2023 по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи до 23-х лет в итальянском городе Аронцо казахстанская спортсменка Мария Бровкова завоевала золотую медаль. Мария Бровкова стала недосягаемой для всех соперниц, выступая в гонке на 1000 метров в категории С-1 среди юниорок до 18 лет. На финише казахстанка показала лучшее время, которое составило 4:35,01 секунды. Серебряную медаль завоевала венгерка Река Саркани, а тройку лидеров замкнула Шохсанам Шерзодова из Узбекистана.

В 2024 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL из серии «Выдающиеся события и люди».

В 2025 году казахстанская теннисистка выиграла престижный турнир в Нидерландах. Айым Канагатова стала победительницей престижного международного турнира Tennis Europe Amstelpark Tennis Academy Trophy 2025. В соревновании приняли участие 64 теннисистки из 19 стран, включая Нидерланды, Казахстан, Россию, Германию, Великобританию, США, Австралию и другие.

В 2025 году в Алматы представили первый в истории страны Атлас гидрогеологических карт Казахстана — цифровую геоинформационную систему, объединяющую ключевые данные о подземных водах. Цифровая платформа поможет эффективно управлять водными ресурсами и принимать решения по борьбе с дефицитом пресной воды, особенно в условиях засушливого климата. Исследование провели специалисты Института гидрогеологии и геоэкологии имени У. М. Ахмедсафина под руководством академика НАН РК, доктора геолого-минералогических наук, профессора Малиса Абсаметова.

В 2025 году в Национальном суперкомпьютерном центре Аlemcloud состоялась церемония запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200. Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе.