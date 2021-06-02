997 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 437 человек получают лечение в инфекционных стационарах от COVID-19 и пневмонии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 30 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 17 случаев заражения COVID-19, в результате скрининга выявлено 10 заболевших на месторождении Тенгиз.

Продолжается распространение инфекции и в районах области. В Жылыойском районе выявлен 1 зараженный COVID-19, в Курмангазинском районе - 2 заболевших. Заболевание у 10 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 20 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 87 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 560 человек, в модульной больнице - 123, во второй областной больнице – 105 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 30, в районных инфекционных стационарах - 103. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 76.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.