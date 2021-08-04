990 доз двухкомпонентной вакцины QazVac доставили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Дополнительную партию отечественной вакцины от коронавируса QazVac доставили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на региональный фармацефтический склад были доставлены 990 доз вакцины QazVac. Привиться отечественной вакциной можно в трех поликлиниках - N4 и N5, а также в Еркинкалинской семейно-врачебной амбулатории.