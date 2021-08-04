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990 доз двухкомпонентной вакцины QazVac доставили в Атырау
4 Августа 2021 13:50
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Дополнительную партию отечественной вакцины от коронавируса QazVac доставили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на региональный фармацефтический склад были доставлены 990 доз вакцины QazVac. Привиться отечественной вакциной можно в трех поликлиниках - N4 и N5, а также в Еркинкалинской семейно-врачебной амбулатории.
Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, в ближайшее время ожидается поступление 10 тысяч доз российской вакцины «Спутник V».
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