99 специальных школ для детей с особыми потребностями работают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане функционирует 99 специальных школ для детей, которые не могут учиться в общеобразовательных школах. Об этом на конференции «Бiлiмдi ел – бiлiмдi ұрпақ» рассказал председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У этих детей есть потенциал развития, но требуются большие усилия для того, чтобы они могли реализовать свои возможности. Здесь недостаточно даже титанических усилий педагогов. В большинстве случаев нужно специальное оборудование. При этом оснащенность 98 из 99 школ на уровне 30-60%. Фонд закончил реализацию первого этапа проекта, оснастив необходимым оборудованием 32 школы, и приступает к оснащению оставшихся 68 школ», - сказал Болат Жамишев.

Глава фонда также отметил, что очень важным является предоставление возможности детям с особыми потребностями в образовании посещать обычные школы

«Мы рассматриваем возможность реализации пилотного проекта по оснащению нескольких школ лестничными подъемниками вместе с инвалидной коляской или без таковой с пересадкой. Условием для начала проекта должно быть наличие в городе инватакси, а в самих школах наличие приспособленных для инвалидов туалетов и решен ряд не затратных организационных вопросов. Если Министерство просвещения готово поддержать нас в реализации этого пилотного проекта, мы готовы начать его детальную проработку. Вопросам инклюзии в образовании будет посвящено секционное заседание нашей конференции», - добавил Болат Жамишев.

Ранее отмечалось, что в 17 регионах страны фонд «Қазақстан халқына» совместно с фондом устойчивого развития образования (ФУРО) и НИШ реализует проект по развитию 17 опорных школ.