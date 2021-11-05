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99 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

5 Ноября 2021 08:47
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99 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 ноября лечение от КВИ продолжают получать 42 630 человек (37 137 КВИ+ и 5 493 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В стационарах находятся 7 648 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 34 982 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 538 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 155 пациентов, на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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