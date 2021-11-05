99 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 ноября лечение от КВИ продолжают получать 42 630 человек (37 137 КВИ+ и 5 493 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 7 648 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 34 982 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 538 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 155 пациентов, на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.

