99% ОСИ зарегистрированы в бумажном виде в век цифровизации –Багдат Мусин

2 Декабря 2022, 14:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С участием министра цифрового развития Багдата Мусина, вице-министра индустрии Динары Щегловой, а также представителей Комитета ЖКХ, ОСИ, общественных организаций прошел брейншторминг по проблемным вопросам ОСИ и их решения. Багдат Мусин обратил внимание собравшихся гостей на несколько проблем, которые тормозят процесс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реформа тормозится из-за того, что мы до конца не урегулировали процесс. В свое время на одном из таких брейнштормингов IT- предприниматели высказывали мнение, что мы не должны вмешиваться, что они сами смогут все урегулировать и сделают систему голосования, подготовят все к регистрации. Но мы видим, что на самом деле проблема осталась. Проблема в том, что нет единого государственного механизма: как приступить к деятельности ОСИ. Есть куча программ, но каждая из них видит по-своему, как решать те или иные проблемы с регистрацией», - пояснил на брейншторминге министр цифровизации.

Глава ведомства сказал об отсутствии требований к цифровым продуктам, которые автоматизируют деятельность ОСИ.

«В этом, я думаю, что есть правовой пробел. Понятно, что мы разговариваем с депутатами, инициируем изменения, чтобы предоставить компетенцию отраслевому министерству совместно с Министерством цифрового развития, то есть с нами, утверждать эти требования. Это один момент. Если используют систему электронной цифровой подписи, она тоже должна проверить на информационную безопасность как минимум, потому что подмена голосов чревата в данном кейсе. Я не говорю о процессе регистрации, я уже говорю о процессе голосования в процессе жизнедеятельности ОСИ», - считает Багдат Мусин.

Глава ведомства также обратил внимание на процесс регистрации ОСИ и руководителя.

«Мы не против развития IT-отрасли и развития IT-продуктов, которые предлагаются на рынке для автоматизации деятельности ОСИ. Первичная регистрация –это прерогатива государства. Мы должны с вами договориться о том, что любой из ваших продуктов готов бесплатно обслуживать ОСИ с момента желания создания до процесса регистрации ОСИ. Сегодня я слышу такие месседжи, что IT-предприниматели с самого начала пытаются договориться о какой-то абонентской плате. Если жители еще не образовались в основных параметрах этого ОСИ, считаю, что договариваться об оплате неправильно», - отметил министр.

По словам Б.Мусина, к функциональному обеспечению, к информбезопасности, к подсчету голосов тоже требований нет.

«Мы надеялись, что IT-предприниматели закроют эту нишу. Но в данном случае мы не являемся драйвером создания ОСИ. Переход на ОСИ должен был пройти без споров. Все споры нужно было решить на этапе цифрового процесса. Мы видим жителя, но он не владелец, и он не имеет права голосовать. У государства есть возможность отправлять предложение конкретному лицу недвижимого имущества о регистрации и праве голосования. Но мы пошли на встречу IT-предпринимателям, которые говорили, что все проблемы сами решат. Сегодня видим, что проблема не решается. Мы должны обсудить, выслушать все мнения и принять какое-то решение. Мы видим публикации, где говорится о спорах вокруг ОСИ. Нам тоже неприятно. 99% ОСИ были зарегистрированы в бумажном виде в век цифровизации», - добавил Багдат Мусин.