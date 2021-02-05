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    10:47, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    99% населения Казахстана охвачено Интернетом  - Аскар Мамин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал об охвате казахстанцев Интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я рад отметить, что в условиях пандемии экономика Казахстана показала достаточно высокий уровень устойчивости, что в значительной степени обусловлено проникновением цифровых решений во все сферы государственного и частного секторов. Несмотря на очевидные ограничения, мы ускорили работу по повышению доступности и качества цифровой инфраструктуры. В 2020 году завершили ГЧП проект по строительству 20 тысяч километров волоконно-оптической линии связи. Установлено более тысячи базовых станций мобильной связи, что позволило значительно сократить уровень технологического неравенства в регионах. В результате охват населения Казахстана Интернетом сегодня составляет 99%», - сказал Аскар Мамин в рамках Digital Almaty forum 2021.

    В своем выступлении глава Правительства отметил, что ускоренное внедрение государственными институтами цифровых решений стало ответом на необходимость обеспечения населения госуслугами в условиях ограниченной возможности физического присутствия.

    Премьер обратил внимание на то, что повсеместное распространение удаленных форматов работы и обучения позволило стабилизировать функции общества и не допустить коллапса уровня доходов и качества жизни населения.

    «Как следствие, мы стали свидетелями беспрецедентного роста объема цифровой экономики. По данным мировых финансовых институтов объем затрат на IT-технологии в 2020 году превысил 3,9 трлн долларов», - сказал Аскар Мамин.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Цифровой Казахстан Премьер-министр РК
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