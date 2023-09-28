99% многоэтажек Петропавловска готовы к отопительному сезону

В Петропавловске из 1 135 многоквартирных жилых домов технически к приему тепла готовы 1 129, или 99%. Об этом сообщили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Горожан же больше волнует готовность Петропавловской ТЭЦ-2 к отопительному сезону.

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», в начале отопительного сезона, в октябре, достаточно для теплоснабжения пяти котлоагрегатов и пяти турбоагрегатов. Однако на теплоцентрали к 1 октября будут отремонтированы 10 котлоагрегатов и шесть турбоагрегатов.

- В сентябре будет завершен капитальный ремонт турбоагрегата №3. До 24 октября будут выполнены ремонтные работы по котлоагрегатам №1,4 и турбоагрегату №1 и до 25 ноября – по котлоагрегату №10. Договоры на поставку топлива заключены. Нормативный запас угля для станции - 20 суток. Среднесуточный расход топлива по Петропавловской ТЭЦ-2 составляет 6 тысяч тонн. На 1 октября ожидаемый запас угля - 162 945 тонн. Сейчас имеется 138 тысяч тонн топлива. Мазута на станции - 474 тонны, что соответствует нормативному запасу, - проинформировали в пресс-службе.

Начать отопительный сезон в Петропавловске планируют в первых числах октября. Пока по заявлениям подключают соцобъекты и дома.