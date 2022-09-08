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99 % людей во всем мире дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает нормы - ООН

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Сентября 2022, 18:08
99 % людей во всем мире дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает нормы - ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Сегодня 99 % людей во всем мире дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает допустимые нормы. Загрязнение воздуха убивает миллионы людей и наносит вред окружающей среде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

7 сентября – Международный день чистого воздуха для голубого неба. В послании по этому поводу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что в июле этого года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в которой признала всеобщее право на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду.

«Теперь чистый воздух является правом человека. Стабильный климат – это право человека. Здоровая природа – это право человека. Однако из-за загрязнения воздуха миллиарды людей оказываются лишенными своих прав. Проблема загрязненного воздуха затрагивает 99 процентов людей на планете», – говорится в послании главы ООН.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что в наибольшей степени от загрязнения воздуха страдают бедные слои населения, особенно женщины и девочки, которые используют дрова и другое «грязное» топливо для приготовления пищи и отопления домов. Кроме того, неимущиме люди живут в районах с большой концентрацией выхлопных газов, связанных с транспортом и промышленностью.

Последствия загрязнения воздуха

Эксперты ООН называют загрязнение воздуха «невидимым убийцей». От его последствий каждый год умирают семь млн человек. Грязный воздух является причиной респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, инсульта, рака легких и осложнений во время беременности. У детей, вдыхающих грязный воздух, все чаще проявляются астма, хроническая легочная недостаточность, задержка роста, диабет, детское ожирение и умственная отсталость.

Загрязнение воздуха наносит вред не только здоровью человека, но и экономике. Например, экономический ущерб от загрязнения окружающей среды составляет не менее 20 процентов национального ВВП в 10 странах европейского региона.

Причины загрязнения воздуха

Существует множество источников загрязнения воздуха – от кухонных плит и керосиновых ламп до угольных электростанций, выбросов газов транспортных средств, сжигания сельскохозяйственных отходов и промышленных печей.

Глава ООН подчеркнул, что еще больше загрязняют воздух лесные пожары.

Согласно новому докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО) по качеству воздуха, интенсивные лесные пожары привели к аномально высоким концентрациям опасных для здоровья тонкодисперсных частиц PM2,5 в Сибири и Канаде, а также на западе США в июле и августе 2021 года. Концентрация PM2,5 в Восточной Сибири достигла уровня, ранее не наблюдавшегося, что было обусловлено в основном повышением температур и сухостью почвы.

Ежегодные суммарные расчетные выбросы на западе Северной Америки вошли в пятерку самых высоких за период с 2003 по 2021 годы, при этом концентрации PM2,5 значительно превысили пределы, рекомендованные ВОЗ.

«По мере нагревания земного шара ожидается увеличение числа лесных пожаров и связанного с этим загрязнения воздуха даже при сценарии с низким уровнем выбросов. Помимо воздействия на здоровье человека, это также окажет негативное влияние на экосистемы, поскольку загрязнители воздуха оседают из атмосферы на поверхность земли», – отметил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он также напомнил о волнах тепла в Европе и Китае в этом году, когда стабильно высокие показатели атмосферных условий, солнечный свет и низкая скорость ветра привели к высокому уровню загрязнения воздуха. Петтери Таалас считает, что «это предвестники будущего», в котором качество воздуха будет ухудшаться по мере роста интенсивности и продолжительности жары.

Изменение климата ведет к образованию опасного приземного озона, который негативно влияет на воздух.

Решения есть

«Изменение климата и загрязнение воздуха представляют собой смертельно опасное сочетание», – сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал все страны объединить усилия в борьбе с загрязнением воздуха, вкладывать больше средств в возобновляемые источники энергии и незамедлительно отказаться от ископаемого топлива.

Глава ООН считает, что настало время перейти на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, расширить доступ к экологически чистым способам приготовления пищи, отопления и охлаждения, а также перерабатывать отходы вместо того, чтобы сжигать их.

Загрязнение воздуха не знает границ

Все эти действия, по мнению главы ООН, помогут спасти миллионы жизней каждый год, замедлить процесс изменения климата и ускорить устойчивое развитие.

Отметив, что загрязнение воздуха не знает границ, глава ООН призвал все страны работать сообща и принимать законы, позволяющие выполнять рекомендации Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха.

«Общими усилиями мы можем снизить уровень загрязнения воздуха и поддержать здоровье и безопасность людей и планеты», – подчеркнул глава ООН.

Тема Международного дня этого года – «Воздух, которым мы дышим» – посвящена трансграничному характеру загрязнения воздуха и указывает на необходимость коллективных действий.

Фото ЮНИСЕФ/Т.Байарсейхан







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