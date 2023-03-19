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99-летняя ветеран тыла проголосовала на выборах в Абайской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Марта 2023, 19:02
99-летняя ветеран тыла проголосовала на выборах в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Специально для нее организовали выездное голосование, передает МИА «Казинформ».

Куляш Жакуповна – счастливая мать, бабушка и прабабушка. Она родилась в 1924 году в Абралинском районе. С 1942 по 1981 годы работала бухгалтером, главным бухгалтером и управляющей отделения банка Абайского района.

Награждена юбилейными медалями «Отличник государственного банка СССР», «Еңбек Ерлік», «Ветеран труда», юбилейными медалями по случаю годовщин Победы в ВОВ.

У Куляш Жакуповны есть 3 внука и 11 правнуков.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки.

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