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99-летняя многодетная мать из Жетысу проголосовала на выборах

20 Ноября 2022, 19:45
99-летняя многодетная мать из Жетысу проголосовала на выборах
20 Ноября 2022, 19:45

99-летняя многодетная мать из Жетысу проголосовала на выборах

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алакольском районе активное участие в выборах приняла 99-летняя многодетная мать, жительница с. Жайпак Марзия Абдрахманова, проголосовавшая на избирательном участке №66, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жетысуской области.

Как отметила Марзия апа, она никогда не остается в стороне от таких важных событий.

«Каждый житель страны ответственен за будущее своей Родины, в этом и мой долг. Пока мои ноги ходят, здоровье позволяет, я не остаюсь в стороне от развития нашего Казахстана и в преддверии своего 100-летнего юбилея внесла свой вклад», - отметила она.

Свой голос на выборах отдала и 100-летняя жительница г.Жаркент Панфиловского района Зейнелхан Оспанова, одной из первых прибывшая на избирательный участок.

Напомним, явка избирателей по республике к 18:00 на выборах Президента РК составила 67,85%. В Жетысуской области - 77,08 %.


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