99-летняя бабушка получила вакцину от COVID-19 в Алматы
«Это мое личное решение, я хочу, чтобы эта болезнь обошла меня и моих родных стороной. Мои дети уже все привились. Сейчас я чувствую себя хорошо, каких-либо отклонений или плохое самочувствие я не ощутила пока, надеюсь так пойдет и дальше», - рассказала Загиша Чалова.
С начала прививочной кампании по Наурызбайскому району на сегодняшний день вакцинировано почти 27 тысяч человек, из них 40% в городской поликлинике №36.
Каких-либо случаев поствакцинальных осложнений среди привитых по району не зарегистрировано.
«Мы видим спрос и желание населения вакцинироваться. Отмечу, что каждый гражданин может получить вакцину вне зависимости от прикрепления, в любой поликлинике города. Ежедневно к нам приходят порядка 150 -200 человек в нашу поликлинику получить вакцину от коронавирусной инфекции», - отметила главный врач городской поликлиники №36 Гулжайнат Тілеген.
Добавим, что вакцинация от COVID-19 в городской поликлинике №36 проводится ежедневно, без выходных с 08:00 до 20:00.
В целом, в Алматы функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочных бригад из 1 257 человек. Получить прививку можно ежедневно с 8 до 20 часов.