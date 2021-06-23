99-летняя бабушка получила вакцину от COVID-19 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городской поликлинике №36 города Алматы привилась 99-летняя мать-героиня - Загиша Чалова. В этот день мать 12 детей и бабушка 15 внуков выбрала российский препарат «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это мое личное решение, я хочу, чтобы эта болезнь обошла меня и моих родных стороной. Мои дети уже все привились. Сейчас я чувствую себя хорошо, каких-либо отклонений или плохое самочувствие я не ощутила пока, надеюсь так пойдет и дальше», - рассказала Загиша Чалова.

С начала прививочной кампании по Наурызбайскому району на сегодняшний день вакцинировано почти 27 тысяч человек, из них 40% в городской поликлинике №36.

Каких-либо случаев поствакцинальных осложнений среди привитых по району не зарегистрировано.

«Мы видим спрос и желание населения вакцинироваться. Отмечу, что каждый гражданин может получить вакцину вне зависимости от прикрепления, в любой поликлинике города. Ежедневно к нам приходят порядка 150 -200 человек в нашу поликлинику получить вакцину от коронавирусной инфекции», - отметила главный врач городской поликлиники №36 Гулжайнат Тілеген.

Добавим, что вакцинация от COVID-19 в городской поликлинике №36 проводится ежедневно, без выходных с 08:00 до 20:00.

В целом, в Алматы функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочных бригад из 1 257 человек. Получить прививку можно ежедневно с 8 до 20 часов.