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    18:17, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    99-летняя бабушка получила вакцину от COVID-19 в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городской поликлинике №36 города Алматы привилась 99-летняя мать-героиня - Загиша Чалова. В этот день мать 12 детей и бабушка 15 внуков выбрала российский препарат «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это мое личное решение, я хочу, чтобы эта болезнь обошла меня и моих родных стороной. Мои дети уже все привились. Сейчас я чувствую себя хорошо, каких-либо отклонений или плохое самочувствие я не ощутила пока, надеюсь так пойдет и дальше», - рассказала Загиша Чалова.

    С начала прививочной кампании по Наурызбайскому району на сегодняшний день вакцинировано почти 27 тысяч человек, из них 40% в городской поликлинике №36.

    Каких-либо случаев поствакцинальных осложнений среди привитых по району не зарегистрировано.

    «Мы видим спрос и желание населения вакцинироваться. Отмечу, что каждый гражданин может получить вакцину вне зависимости от прикрепления, в любой поликлинике города. Ежедневно к нам приходят порядка 150 -200 человек в нашу поликлинику получить вакцину от коронавирусной инфекции», - отметила главный врач городской поликлиники №36 Гулжайнат Тілеген.

    Добавим, что вакцинация от COVID-19 в городской поликлинике №36 проводится ежедневно, без выходных с 08:00 до 20:00.

    В целом, в Алматы функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочных бригад из 1 257 человек. Получить прививку можно ежедневно с 8 до 20 часов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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