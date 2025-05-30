99 кинопроектов представят свои идеи на открытой защите в Алматы

Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Центра поддержки национального кино.

Прием заявок начался 5 марта. Всего было подано 444 проекта в категориях художественного, документального и анимационного кино. После первого этапа оценки во второй тур прошли 128 проектов, а по итогам отбора в финал попали 99.

В этом году Центр кино заранее определил приоритетные темы — они связаны с историей Казахстана, выдающимися личностями, правами женщин и детей, защитой природы и экологии. Сценарии на эти темы имели шанс получить государственную поддержку.

На всех этапах участники могли получить консультации — в офисе Центра в Астане, по телефону, на сайте и в социальных сетях.