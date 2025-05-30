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    21:40, 29 Май 2025 | GMT +5

    99 кинопроектов представят свои идеи на открытой защите в Алматы

    С 9 по 12 июня в Алматы пройдет открытая защита кинопроектов в рамках Питчинга – 2025. В финал вышли 99 проектов, отобранных по результатам двух этапов конкурса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

    кино
    Фото: pixabay

    Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Центра поддержки национального кино.

    Прием заявок начался 5 марта. Всего было подано 444 проекта в категориях художественного, документального и анимационного кино. После первого этапа оценки во второй тур прошли 128 проектов, а по итогам отбора в финал попали 99.

    В этом году Центр кино заранее определил приоритетные темы — они связаны с историей Казахстана, выдающимися личностями, правами женщин и детей, защитой природы и экологии. Сценарии на эти темы имели шанс получить государственную поддержку.

    На всех этапах участники могли получить консультации — в офисе Центра в Астане, по телефону, на сайте и в социальных сетях.

    Теги:
    Культура Фильмы Минкультуры и информации Новости кино
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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