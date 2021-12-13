99% госпитализированных с КВИ кокшетауцев не вакцинированы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день загруженность коечного фонда города Кокшетау составляет 44%. Госпитализировано 139 человек, 21 больной находится в реанимации. При этом 99% болеющих – не вакцинированы. Об этом сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач города Кокшетау Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 11 месяцев 2021 года в Кокшетау не зарегистрированы случаи заболевания чумой, холерой, сибирской язвой, бешенством, туляремией, дифтерией, столбняком, полиомиелитом, эпидемическим паротитом, коклюшем, корью и краснухой.

«В сравнении с аналогичным периодом 2020 года отмечается снижение заболеваемости острыми вирусными гепатитами в 13 раз, клещевым энцефалитом - в 2,5 раза, сальмонеллезом – в 1,3 раза, эхинококкозом - в 1,3 раз, чесоткой - в 1,5 раз», - отметил спикер.

С начала пандемии в городе Кокшетау зарегистрировано 14 386 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За 12 дней декабря зарегистрировано 220 случаев, из них 25 случаев среди школьников. За последние сутки количество инфицированных составило 10 человек, летальных случаев нет.

«На сегодняшний день загруженность коечного фонда Кокшетау составляет 44%. Госпитализировано 139 человек, 21 больной находится в реанимации, 99% болеющих – не вакцинированы», - поделился К. Искаков.

Из 15 коек многопрофильной областной детской больницы занята лишь одна. Из 200 коек Центра инфекционных заболеваний заполнено 119 (60%). А из 60 коек акмолинского областного центра фтизиопульмонологии – занято 19 коек (32%).

«С начала сентября текущего года в 29 объектах среднего образования выявлено 360 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников. По состоянию на 12 декабря на карантине находятся 16 детей в 11 объектах образования», - резюмировал главный госсанврач Кокшетау.

Напомним, Акмолинская область находится в «желтой» зоне по степени распространения коронавируса в РК.