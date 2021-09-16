99% электроэнергии продается по непрозрачным прямым контрактам - Рустам Ахметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Казахстане на организованных торгах продается только 1% электрической энергии, все остальное - по непрозрачным прямым контрактам. Об этом заявил первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важной является конкуренция на рынке электроэнергии. На сегодняшний день на организованных торгах продается только 1% электрической энергии. Все остальное по непрозрачным прямым контрактам. В этой связи, до 2025 года организованная торговля электроэнергией должна увеличиться как минимум до 30%», - сказал Рустам Ахметов.

Спикер добавил, что увеличение объемов торгов электроэнергией обеспечит равный доступ к энергоресурсам компаний и развитие конкуренции на рынках энергоснабжения.

«Более того, наряду с другими нормами законопроекта, это исключит практику реализации электроэнергии крупным промышленным потребителям через посредников, а не напрямую», - заключил Рустам Ахметов.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции.

«На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.