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    13:11, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    99% электроэнергии продается по непрозрачным прямым контрактам - Рустам Ахметов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Казахстане на организованных торгах продается только 1% электрической энергии, все остальное - по непрозрачным прямым контрактам. Об этом заявил первый заместитель председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, представляя законопроект«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важной является конкуренция на рынке электроэнергии. На сегодняшний день на организованных торгах продается только 1% электрической энергии. Все остальное по непрозрачным прямым контрактам. В этой связи, до 2025 года организованная торговля электроэнергией должна увеличиться как минимум до 30%», - сказал Рустам Ахметов.

    Спикер добавил, что увеличение объемов торгов электроэнергией обеспечит равный доступ к энергоресурсам компаний и развитие конкуренции на рынках энергоснабжения.

    «Более того, наряду с другими нормами законопроекта, это исключит практику реализации электроэнергии крупным промышленным потребителям через посредников, а не напрямую», - заключил Рустам Ахметов.

    Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции.

    «На сегодняшний день состояние конкуренции в стране характеризуется высоким уровнем концентрации на основных товарных рынках и высоким уровнем государственного участия в экономике. В связи с этим наша работа и нормы законопроекта направлены на решение трех основных регуляторных барьеров, которые так или иначе связаны с участием государства в экономике», - проинформировал Рустам Ахметов.

    Теги:
    Энергетика Экономика Мажилис
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