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    22:35, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    99 ДТП с участием пешеходов произошло в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 99 ДТП с участием пешеходов зарегистрировано в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С начала года на автодорогах Карагандинской области зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В них 14 человек погибли и 88 получили травмы различной тяжести. Причем по вине пешеходов допущено 5 ДТП, в которых шесть человек получили ранения.

    В целях профилактики ДТП с участием и по вине пешеходов, а также повышения их дисциплины и дисциплины водителей транспортных средств, в Карагандинской области совместно с представителями общественности с 22 по 23 сентября прошло профилактическое мероприятие «Пешеход». За этот период выявлено 2414 нарушений правил дорожного движения. В том числе нарушений правил проезда пешеходных переходов – 103 и нарушения со стороны самих пешеходов – 622.


    Теги:
    ДТП Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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