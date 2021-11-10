99 ДТП с участием авто с иностранными номерами произошло Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 99 ДТП с участием авто с иностранными номерами произошло в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Автомобили с иностранными номерами в текущем году на территории Акмолинской области стали участниками 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли и 156 получили различные травмы.

Весной владелец машины, состоящей на российском учете, совершил ДТП, в результате которого погибли трое членов одной семьи. 7 апреля около 14:00 часов на автодороге «Атбасар-Кокшетау» около села Борисовка Атбасарского района водитель автомашины «Богдан 2110» с государственным номерным регистрационным номером Российской Федерации допустил выезд на полосу встречного движения для обгона. В результате произошло столкновение трех автомашин. На месте происшествия от полученных травм скончались трое членов одной семьи: водитель автомашины Volkswagen Passat и двое пассажиров. Пассажир Gaz 330252-0244 получил средний вред здоровью. Материалы дела были переданы в суд.

Приговором Атбасарского районного суда водитель автомашины Богдан признан виновным по части 4 ст. 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения«, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на семь лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Другой трагический случай произошел летом прошлого года. 18 июня 2020 года житель города Кокшетау, ночью управляя автомашиной Lada 21144 с российским учетом, допустил наезд на двух пешеходов, один из которых от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход получил легкий вред здоровью.

Решением Кокшетауского городского суда данный водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами на срок пять лет.