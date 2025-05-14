99 домов и ряд объектов повреждены из-за землетрясений в Кыргызстане

По данным МЧС КР, трещины на стенах зафиксированы в селе Кок-Жар в 36 жилых домах, в с. Жаны-Талап — 28 домах и доме культуры, в с. Ак-Кыя — 21 доме и школе, в с. Кадыралы — 7 домах, школе и магазине, в с. Кара-Ой — 7 домах и школе. Из них 46 поврежденных домов застрахованы, 53 — не застрахованы.

Фото: МЧС КР

Созданная районная комиссия по выявлению повреждений продолжает свою работу.

Напомним, 12 мая в течение дня в Нарынской области страны произошли два землетрясения силой в эпицентре 4 и 5,5 балов.