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    12:26, 14 Май 2025 | GMT +5

    99 домов и ряд объектов повреждены из-за землетрясений в Кыргызстане

    В Нарынской области Кыргызстана в результате прошедших 12 мая двух землетрясений повреждены 99 жилых домов, 3 школы, дом культуры и магазин, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    99 домов и ряд объектов повреждены из-за землетрясений в Кыргызстане
    Фото: МЧС КР

    По данным МЧС КР, трещины на стенах зафиксированы в селе Кок-Жар в 36 жилых домах, в с. Жаны-Талап — 28 домах и доме культуры, в с. Ак-Кыя — 21 доме и школе, в с. Кадыралы — 7 домах, школе и магазине, в с. Кара-Ой — 7 домах и школе. Из них 46 поврежденных домов застрахованы, 53 — не застрахованы.

    99 домов и ряд объектов повреждены из-за землетрясений в Кыргызстане
    Фото: МЧС КР

    Созданная районная комиссия по выявлению повреждений продолжает свою работу.

    Напомним, 12 мая в течение дня в Нарынской области страны произошли два землетрясения силой в эпицентре 4 и 5,5 балов.        

    Теги:
    Землетрясение Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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