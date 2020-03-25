99 человек на три млн тенге оштрафовали за нарушение режима ЧП в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О соблюдении режима чрезвычайного положения в столице рассказали в прокуратуре города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

Всего с момента объявления режима чрезвычайного положения столичными правоохранительными органами привлечены к ответственности 113 лиц:

- 29 лица привлечены к административной ответственности по статье 463 КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность (продажа масок и антисептиков);

- 83 лица - по статье 476 КоАП за нарушение режима чрезвычайного положения;

- 1 лицо - по статье 478 КоАП (действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП).

По результатам рассмотрения административных материалов в отношении 99 лиц наложены административные штрафы на общую сумму 3 088 415 тенге, к аресту привлечены 14 человек.

Кроме того, судом в доход государства конфискованы 1725,7 литра антисептиков и 15 923 медицинские маски.