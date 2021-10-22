99% болеющих КВИ кокшетауцев не вакцинированы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За 21 день октября в Кокшетау зарегистрировано 467 случаев КВИ, из них 66 случаев – среди школьников. На карантине находится 41 класс в 16 школах областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам выступившего на брифинге главного государственного санитарного врача Кокшетау Каната Искакова, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах республики по темпам распространения коронавирусной инфекции, на 21 октября 2021 года Акмолинская область продолжает находиться в «красной» зоне. С начала пандемии в городе Кокшетау зарегистрировано 13167 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. А только за 21 день октября в Кокшетау зафиксировано уже 467 случаев КВИ, из них 66 случаев – среди школьников.

«За последние сутки количество инфицированных составило 25 случаев, идет снижение заболеваемости в 1,3 раза. Летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано», - отметил К. Искаков.

Загруженность коечного фонда - 83%. Госпитализировано 213 человек, 21 больной находится в реанимации, 8 пациентов - в кислородозависимом состоянии. При этом 99% болеющих не вакцинированы.

Как отметил спикер, на ремонтные работы закрылся инфекционный стационар при ГКП на ПХВ «Акмолинский областной центра фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева», возобновилась работа на 40 коек инфекционного стационара при кожно-венерологическом диспансере ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница».

«С начала сентября в 27 объектах среднего образования выявлено 217 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников, в том числе среди учащихся в штатном режиме заболели 195 школьников, на дистанционном обучении – 22 (10%). На 21 октября на карантине находятся 47 детей в 41 классе 16-и объектов образования. Все дети находятся на дому, госпитализированных в инфекционный стационар нет», - добавил главный госсанврач областного центра.

Всего по городу Кокшетау работают 12 прививочных пунктов, которые задействованы в проведении вакцинации против КВИ, и передвижной прививочный пункт находится в микрорайоне Жайлау (район детского сада «Мерей»).

«На 21 октября в городе первым компонентом привито 69 605 человек, что составляет 57% от общего числа подлежащего населения (122 тысячи человек). В ДК «Кокшетау» прошел день открытых дверей, где состоялась консультация профильных специалистов. Кроме того, там был размещен пункт вакцинации. Аналогичные встречи с населением будем проводить во всех районах города», - отметил К. Искаков.

Также, по словам спикера, с 15 сентября в Кокшетау также начата ежегодная кампания по вакцинации против гриппа.

«Ежегодно против гриппа прививаются 10% населения (в основном это лица, находящиеся в группе риска). В этом году по городу Кокшетау вакцинации против гриппа подлежит 25 458 человек. На 20 октября в город поступило 18100 доз вакцины «Гриппол+» российского производства. Общее количество привитых – 9658 человек, что составляет 37,9% от общего числа подлежащего населения», - добавил главный госсанврач города.