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    08:40, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    99 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 46 875 человек (41 146 КВИ+ и 5 729 КВИ-), пеоедает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в стационарах находится 8 287 пациентов, на амбулаторном уровне – 38 588 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 599 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 152 пациента, на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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