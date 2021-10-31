99 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 46 875 человек (41 146 КВИ+ и 5 729 КВИ-), пеоедает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в стационарах находится 8 287 пациентов, на амбулаторном уровне – 38 588 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 599 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 152 пациента, на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.



