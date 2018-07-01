99% автоворов являются безработными - ДВД Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Чаще автомобильными кражами и грабежами занимаются жители, приехавшие из других областей страны. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела по раскрытию краж чужого имущества Алексей Стрельцов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции отметили, что 98,8 процентов из задержанных преступников, занимающихся кражами авто - безработные.

«Из 165 задержанных в этом году преступников 73 являются жителями других областей, что составляет 44 процента, но не стоит исключать, что оставшиеся 72 человека тоже являются приезжими, имеющими временную регистрацию в Алматы. В связи с этим можно сказать, что в основном этот вид преступлений совершается приезжими. Также из этих 165 лиц 98,8 процента являются безработными», - рассказал А. Стрельцов.

По данным полиции, кражи автомашин происходят в Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском районах. В основном, в вечернее и ночное время. БУ запчасти продаются на рынках автозапчастей «КарСити» и «Тулпар». Большим спросом пользуются зеркала от автомобилей марки «Лексус», «Тойота» и «Лэнд крузер».



Полицейский также напомнил, что лучше не пытаться справиться с преступником один на один.



«Если случилась подобная ситуация, человеку необходимо позвонить на 102. Не нужно провоцировать агрессивных людей. Если преступника застигнуть в момент преступления, то он готов на все. Вплоть до нанесения телесных повреждений, чтобы избежать наказания», - добавил А. Стрельцов.

В 2018 году в Алматы совершенно 1 688 краж из автомашин. В прошлом году таких преступлений было зарегистрировано 2 310. Окончено 248 уголовных дел (355 уголовных дел окончено в 2017 году). В полиции отметили, что раскрываемость улучшилась на 3 процента - с 15,8 до 18,8%.