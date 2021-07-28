99,9% заболевших коронавирусом не вакцинированы - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой заявил, что 99,9% заболевших коронавирусом не вакцинированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что 99,9% заболевших – не вакцинированы, это подтверждает безопасность и эффективность иммунизации. На сегодня вакцинация - это единственный эффективный способ не избежать тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции», - сказал в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.

«Поэтому прошу каждого казахстанца принять осознанное решение о вакцинации – защитить себя, своих близких и внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета в нашей стране. В условиях продолжающейся мутации коронавируса - это единственный способ защиты», - обратился к казахстанцам Алексей Цой.

Как сообщал ранее глава Минздрава, на сегодняшний день в РК использовано 8,6 млн доз вакцины, из них 1-м компонентом привито 5 230 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 436 617 человек.







