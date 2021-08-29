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    21:22, 28 Август 2021 | GMT +6

    99,7% школьных учителей вакцинировались - акимат Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учебные заведения столицы полностью готовы к обучению в традиционном формате в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ».

    С 1 сентября организации образования будут работать по новым санитарным правилам. Уже приняты комплексные меры по обеспечению безопасности и здоровья учащихся и учителей школ города.

    «На сегодняшний день вакцинировано более 99,7% учителей и 98,9% технического персонала. Все образовательные организации на 100% подключены к системе Ashyq. Все организации образования обеспечены дезинфицирующими средствами и медикаментами в соответствии с санитарными требованиями», - отметил на брифинге в пресс-центре акимата руководитель управления образования Нур-Султана Шакарим Сейсенбай.

    Во время брифинга заместитель главного государственного санитарного врача Нур-Султана Жанна Пралиева высказалась по поводу новых условий в учебных заведениях:

    «Будут проводиться дезинфекционные мероприятия, влажная уборка, вентиляция и кварцевание помещений, термометр, ежедневная социальная дистанция, вакцинация школьных учителей и технического персонала, организация сменного учебного процесса, режим работы столовой, медицинских кабинетов и соблюдение масочного режима. Все организации образования обеспечены дезинфицирующими средствами и медикаментами в соответствии с санитарными требованиями».

    По прогнозу, в новом учебном году численность учащихся вырастет на 205 тысяч, в первый класс будут приняты 24 тысяч учеников. Дошкольные организации перейдут на дневной режим. Линейки для первых классов 1 сентября пройдут с соблюдением санитарных норм.

    Шакарим Сейсенбай добавил, что сегодня проводится необходимая разъяснительная работа среди учителей и родителей. По всем вопросам родители учеников могут обращаться в администрацию школ либо непосредственно в управление образования.

    Отметим, в столице действует около 100 прививочных пунктов. В Нур-Султане первый компонент вакцины против КВИ получили около 400 тысяч человек, полную иммунизацию прошли почти 325 тысяч граждан.

    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Образование Астана
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