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99,3 % населения сел к концу года обеспечат широкополосным доступом в интернет

26 Августа 2020 16:01
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99,3 % населения сел к концу года обеспечат широкополосным доступом в интернет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К концу года 99,3 % населения будут проживать в зоне работы сети широкополосного доступа к интернету. Об этом на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал председатель комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Виталий Ярошенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В начале этого года между операторами сотовой связи и нашим министерством был подписан меморандум, согласно которому операторы сотовой связи взяли на себя обязательство завершить проект и обеспечить все села, в которых проживают более 250 человек, услугами 3G и/или 4G. По данному проекту уже охвачены 46 сел, 882 населенных пункта будут обеспечены до конца года», - отметил председатель комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

По его словам, к концу года 99,3 % населения будут проживать в зоне работы сети широкополосного доступа к интернету.

«Кроме того, рассматривался вопрос: что делать с селами, где проживают менее 250 человек. Нашим ведомством совместно с Министерством национальной экономики и акиматами был проведен анализ. На сегодня отобраны 243 населенных пунктов, в которых также будут построены сети широкополосного доступа к интернету. Что касается подготовки к новому учебному году, мы провели работу. Часть школ, в которых имеется проблема с интернетом и селы, не обеспеченные интернетом, ученики будут заниматься в обычном режиме», - заключил Виталий Ярошенко.


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#Связь, ТВ, IT  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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