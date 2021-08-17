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9881 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

17 Августа 2021 14:39
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9881 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 562 человека заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области. Общее число болеющих коронавирусом - 9 881 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 562 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 356 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 97 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлен 51 заболевший, в Индерском районе - 18, в Исатайском районе - 5, Кызылкогинском районе - 21, в Макатском районе - 11, в Махамбетском районе - 3 человека. Заболевание у 340 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 222 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 111 человек.

В настоящее время лечение получают: в домашних условиях 8 063 человека, в стационарах 1 818 человек. В модульной больнице - 212, во второй областной больнице – 182 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 105, в кардиоцентре - 100, в ж/д больнице - 126 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 413, в областной больнице - 171 пациент, в общежитиях - 126, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 402 человека.

Как ранее сообщалось, 166 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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