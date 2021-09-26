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    02:04, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    987 жителей Атырауской области привились от КВИ за день

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за день прививки получили 987 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 987 местных жителей. Среди привившихся: 5 медиков, 11 педагогов, 24 студент, 6 госслужащих, 47 человек с хроническими заболеваниями, 892 местных жителя.

    Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 221 920 человек. Вторым компонентом вакцин привито 179 228 местных жителей.
    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили у 67 жителей Атырауской области за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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