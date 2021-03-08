984 авиапассажира прибыли в Казахстан без справок ПЦР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 25 международных авиарейсов из Германии, Шри-Ланки, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, России, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из 4 334 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 350 человек, без справок прибыло 984 гражданина РК.

В том числе:

- в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 2 588 пассажиров, со справками - 2 053, без справок - 535;

- в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 1 153 пассажира, со справками - 704, без справок - 449;

- в аэропорт г. Актау – 2 рейса, все 315 пассажиров со справками;

- в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, все 278 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа за 6 марта, у всех 307 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.