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    12:32, 08 Март 2021 | GMT +6

    984 авиапассажира прибыли в Казахстан без справок ПЦР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 25 международных авиарейсов из Германии, Шри-Ланки, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, России, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 4 334 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 350 человек, без справок прибыло 984 гражданина РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 2 588 пассажиров, со справками - 2 053, без справок - 535;

    - в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 1 153 пассажира, со справками - 704, без справок - 449;

    - в аэропорт г. Актау – 2 рейса, все 315 пассажиров со справками;

    - в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, все 278 пассажиров со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа за 6 марта, у всех 307 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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