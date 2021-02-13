983 медработника вакцинированы в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-С 1 по 12 февраля в Атырауской области от коронавирусной инфекции были вакцинированы 983 медицинских работника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, за 12 дней вакцину «Спутник V» получили 273 сотрудника районных медицинских учреждений и 710 городских клиник, поликлиник, а также санитарные врачи.

«Все привитые медицинские работники здоровы. Случаев госпитализации после вакцинации не зарегистрировано», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения.

Напомним, в регион было доставлено 1000 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Всего в области открыто 24 пункта вакцинации.



