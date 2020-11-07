98 участковых инспекторов не хватает в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Борьбу с преступностью и работу поликлиник обсудили на заседании общественного совета Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы региона.

Очередная рабочая встреча общественного совета прошла в «Доме дружбы» с участием главы региона Абылкаира Скакова.

Во время заседания совета рассмотрели вопрос борьбы с преступностью. Начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов отметил, что сегодня в регионе чаще всего регистрируют кражи и факты мошенничества. Кроме того, как оказалось, в области не хватает участковых. В городах и районах сейчас работает 291 инспектор. Требуется еще 98 участковых. Этот и другие вопросы полицейской службы решаются, в том числе за счет средств областного бюджета.

«В течение года на каждом уточнении бюджета была оказана материальная поддержка правоохранительным органам, - отметил аким Павлодарской области. - Сегодня перед нами стоит задача оцифровать наши патрульно-постовые службы и опорные пункты, которые не всегда соответствуют современным стандартам. Немаловажно обеспечить безопасность не только на улицах, но и вблизи школ, во дворах и на окраинах наших городов и районов. Только тогда наши органы внутренних дел реально перейдут на сервисную модель работы с жителями».

Обсудили на встрече и вопросы здравоохранения. Член общественного совета Сергей Гуляев уточнил, не останутся ли жители региона, нуждающиеся в плановой медицинской помощи, за бортом из-за загруженности системы, связанной с борьбой с коронавирусом. Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Айдар Ситказинов отметил, что одни из крупнейших медицинских центров области - кардиоцентр и онкодиспансер - сохранят свою монопрофильность как раз для оказания плановой помощи.

«Павлодарская городская больница №1 останется для оказания экстренной помощи, сохранят свою многопрофильность и будут оказывать плановую медицинскую помощь областная клиническая больница имени Г. Султанова и горбольница №3, - сообщил он. - Если во время первой волны COVID-19 поликлиники были «отключены» и их работников передислоцировали в провизорные и инфекционные стационары, то в этот раз они будут работать по профилю. Для этого созданы мобильные бригады, предусмотрены фильтры, «чистые» и «грязные» зоны для пациентов, поступающих непосредственно в поликлиники».

Как отметил председатель общественного совета Павлодарской области Нурлан Набиев, меры, принятые после первой волны коронавирусной инфекции в регионе, вселяют определённый оптимизм.

«К тому, что было весной и летом этого года, не был готов никто, - отметил глава общественного совета. - Сегодня же наша медицинская общественность знает, как работать, и, что немаловажно, все ее действия подкреплены технически и материально. Население должно знать, какая большая работа проводится в этом направлении. Я думаю, члены общественного совета должны информировать жителей области об этом.

В конце участники встречи выбрали нового секретаря общественного совета. Члены совета единогласно проголосовали за кандидатуру Хелуы Кашкеновой, которая долгое время работала в органах социальной защиты Павлодарской области.



