98 процентов жамбылцев вакцинировались

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Благодаря своевременному проведению мероприятий, эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления здравоохранения, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Жамбылской области на данный момент внушает оптимизм, регион стабильно находится в «зеленой» зоне.

По области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18 лет, план вакцинации населения против коронавируса выполнен на 93 процента.

С 1 февраля в Жамбылскую область поставлено вакцин против COVID-19 на первый тур – 621 895 доз и второй тур – 583 360 доз. В том числе «Спутник V» первый компонент - 421 795 доз и второй компонент - 383 260 доз. QazVac поступило 167 200 доз на 83 600 человек, CoronaVac - 34 тысячи доз на 17 тысяч человек, Hayat-Vax - 60 тысяч доз на 30 тысяч человек, VeroCell ( Sinopharm) - 139 тысяч доз на 69 500 человек.

Вакциной Pfizer планируется вакцинировать 139 230 человек, из них 92 960 человек - подростки в возрасте 12 - 17 лет и 46 270 - беременные и кормящие женщины.

Напомним,на днях стартовала иммунизация вакциной Comirnaty BioNTech/Pfizer, в Жамбылскую область поставлено 40 950 доз вакцины. Проводится информационно-разъяснительная работа среди населения. Вакцинацию подростков проводят только с письменного информированного согласия родителей или законных представителей детей. Вакцинация проходит в медпунктах 441 учреждении образования региона.

Ревакцинация стартовала в Жамбылской области в конце ноября. Ревакцинировались первые две тысячи человек, привитых вторым компонентом вакцины «Спутник V».

По данным на 8 декабря, в Жамбылской области зарегистрировано 21 354 больных COVID-19, за две последние недели прибавилось 120 заболевших.

Проведение прививочной работы против коронавирусной инфекции в Жамбылской области продолжается, заверили в управлении здравоохранения Жамбылской области.