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98 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
24 Августа 2021 03:26
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 98 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 11 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 674 человека. Загруженность составляет 55,6% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 98 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 86,8% (на 114 мест).
За сутки в области от коронавирусной инфекции скончались пять человек.
Как ранее сообщалось, в Атырау доставили 10 тысяч доз вакцины Vero Cell.
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