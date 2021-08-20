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98 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

20 Августа 2021 21:50
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98 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- 98 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области, 10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 776 человек. Загруженность составляет 58,9% (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 98 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 85,9% (на 114 мест).

За сутки в области от коронавирусной инфекции скончались девять человек.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области растет число инфицированных COVID-19.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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