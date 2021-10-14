98-летний ветеран войны привился от коронавируса

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – 98-летний ветеран войны, житель поселка Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области Кабак Смагул привился от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ветеран войны отметил, что здоровье превыше всего, поэтому призвал всех активно прививаться, чтобы противостоять опасной инфекции, которая распространилась по всему миру.

«Главный путь победить инфекцию – вакцинация. Скоро перешагну вековой рубеж. Несмотря на то, сколько человеку лет, нужно всегда уделять особое внимание своему здоровью. Поэтому я посчитал правильным и необходимым привиться», - рассказал Кабак Смагул.

Кабак Смагул родился 1 июля 1923 года. В 1942 году отправился на войну. Он участвовал в освобождении города Тула. В 1943 году, получив серьезное тяжелое ранение, возвратился на родину.

После войны он занимал разные должности, трудился в поте лица: был заведующим домом просвещения, секретарем сельского совета. В бухгалтерии проработал ровно 40 лет. Вместе с супругой Кульжан они вырастили 10 детей. Все дети получили высшее образование. Сейчас Кабак ата и Кульжан апа нянчатся с внуками и правнуками. Кабак ата является обладателем различных орденов и медалей.

Напомним, что в области первым компонентом вакцины привились 323 492 человек, а вторым компонентом - 271 173 человек.