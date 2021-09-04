98 казахстанцев умерли от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

27 смертей от КВИ зафиксировано в Алматы, 16 - в Карагандинской области, 12 - в городе Шымкенте.