+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.85 EUR 504.21
RUB 5.84 CNY 65.86
Скачать
Новости
Вся лента >>>

98 казахстанцев умерли от коронавируса

4 Сентября 2021 08:40
Поделиться:
98 казахстанцев умерли от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Школьники могут обучаться онлайн в Атырау
Коронавирус: ВКО, СКО и Жамбылская область - в «желтой» зоне 319 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане Минздрав РК: 213 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
27 смертей от КВИ зафиксировано в Алматы, 16 - в Карагандинской области, 12 - в городе Шымкенте.
Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Школьники могут обучаться онлайн в Атырау
Коронавирус: ВКО, СКО и Жамбылская область - в «желтой» зоне
319 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
Минздрав РК: 213 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
Популярное
1 Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
2 Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
3 Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
4 Как работают торговые и развлекательные объекты в выходные дни в столице
5 В каких случаях школы и вузы будут закрываться на карантин в столице
6 Два миллиона тенге получили вакцинированные от КВИ в Атырау
Читайте также
Школьники могут обучаться онлайн в Атырау
8384 человека выздоровели от коронавируса в РК
Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Ковидные стационары закрывают в Нур-Султане
Как работают торговые и развлекательные объекты в выходные дни в столице
В каких случаях школы и вузы будут закрываться на карантин в столице
Два миллиона тенге получили вакцинированные от КВИ в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив