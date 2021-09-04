Новости
98 казахстанцев умерли от коронавируса
4 Сентября 2021 08:40
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: ВКО, СКО и Жамбылская область - в «желтой» зоне
- 319 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
- Сколько казахстанцев получили вакцину против COVID-19
- Минздрав РК: 213 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
- Школьники могут обучаться онлайн в Атырау
- 8384 человека выздоровели от коронавируса в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн