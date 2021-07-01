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    14:17, 01 Июль 2021 | GMT +6

    98 инфицированных COVID-19 выявили за сутки в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области растёт число инфицированных коронавирусом. 397 жителей региона проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки выявлено 98 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 69 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 7 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 10 заболевших, в Исатайском районе - 3, в Кызылкогинском, Индерском, Макатском и Махамбетском районах - по два случая заражения. Заболевание у 55 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 43 человек симптоматика отсутствует.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 86 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 385 человек, в модульной больнице - 161, во второй областной больнице – 110 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 77. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 49.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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