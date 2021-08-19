98% госпитализированных с COVID-19 в Бельгии не были вакцинированы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Результаты исследования бельгийского национального института здравоохранения Sciensano доказывают эффективность вакцинации против COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, анализ бельгийских ученых показал, что 98% бельгийцев, госпитализированных с диагнозом COVID-19 с января текущего года, не были вакцинированы.

Центр «Sciensano» отметил, что из 6,2 млн бельгийцев, считающихся полностью вакцинированными (двумя компонентами), лишь 0,2 % заразились вирусом – около 12 тысяч человек.

Из этой группы инфицированных только половина лиц пожаловалась на наличие симптомов. Только 2% госпитализаций, зарегистрированных в Бельгии с начала 2021 года, пришлось на лиц полной вакцинацией, что составляет чуть более 400 человек.

Собранные данные свидетельствуют о том, что лица, которые все еще болеют, несмотря на защиту вакциной, относятся к пожилым лицам (средний возраст 82 года) и чаще всего женского пола (62 процента).

Практически у всех реинфицированных людей были сопутствующие заболевания (92%), а половина из них - жители домов престарелых.

Из 400 человек, которые были госпитализированы во время вакцинации - всего трое являются медицинскими работниками.