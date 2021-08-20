98% ДТП происходят по вине водителей - департамент полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Актуальные вопросы безопасности на дорогах обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 20 августа под руководством начальника ДП Жамбылской области генерал-майора полиции Жаната Сулейменова проведено оперативное совещание о принимаемых мерах по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Отмечено, что итоги семи месяцев этого года характеризуются увеличением количества ДТП, несмотря на то, что сотрудниками полиции постоянно проводится большая профилактическая работа по стабилизации дорожной ситуации.

Статистический анализ показывает, что 98 процентов ДТП (570 из 576) произошли по вине водителей. Основными причинами являются превышение скоростного режима и сон за рулем. Также есть внешние факторы, такие как перегруженность дорог, тёмное время суток, неблагоприятные погодные условия и другие, отметил глава жамбылского гарнизона.

Согласно хронометражу, проведенному на республиканской автотрассе Западная Европа - Западный Китай, только за одни сутки по территории Жамбылской области проходит более восьми тысяч автомобилей. Из них почти семь тысяч легковых автомобилей, остальные большегрузы.

Как проинформировали сотрудники службы дорожной полиции, с начала года инспекторами ДПС выявлено свыше 123 тысяч нарушений Правил дорожного движения, что на 57,7% больше периода 2020 года. Задержан 431 водитель в нетрезвом состоянии, 199 человек лишено водительских удостоверений по решениям судов, нарушители ПДД оштрафованы на сумму свыше 1 млрд. 37 млн. тенге.

Для снижения аварийности регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия. За отчётный период их было более 20 - «Безопасная дорога», «Пешеход», «Автобус», акции «Приёмная на дороге», «Безопасность детей на дорогах» и «Безопасность дорожного движения» и другие.

Сотрудники городской патрульной полиции ежедневно проводят разъяснительную работу с пассажирами в автобусах о соблюдении Правил дорожного движения и мерах безопасности пешеходов на дорогах. Проведено более полутора тысячи лекций и бесед в трудовых коллективах, в учебных заведениях, с раздачей информационных буклетов.

Кроме того, в СМИ и в социальных сетях широко освещаются материалы по безопасности дорожного движения. На телевидении показано 65 интервью, по радиоканалам прозвучало 86 выступлений, в газетах опубликовано 74 статьи.

Совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» продолжается работа по дополнительному нанесению шумовых полос на аварийно-опасных участках республиканской автодороги, установке дорожных знаков, информационных табло об ухудшении погоды, о наличии гололеда, об ограничении максимальной скорости до 50 км/ч. Помимо этого, устанавливаются «Автоураганы» по измерению скорости движущихся транспортных средств.

В ходе совещания заслушали отчеты руководителей дорожных управлений и служб по снижению аварийности. Дан ряд поручений для решения задач в данном направлении, поставленных Министром внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенантом полиции Ераном Тургумбаевым, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



