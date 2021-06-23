976 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививки получили 976 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 976 местных жителей.

Среди привившихся 6 медиков, 46 педагогов, 2 полицейских, 23 студента, 2 сотрудника закрытых учреждений, 8 сотрудников правоохранительных органов, 4 госслужащих, 49 человек с хроническими заболеваниями, 836 местных жителей.Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 72 438 человек. II компонентом вакцин привиты 38 762 местных жителя.В регионе действует call-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98 - 02 - 92.

Как ранее сообщалось, 693 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области.