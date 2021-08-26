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9748 человек выздоровели от коронавируса за сутки в РК

26 Августа 2021 08:15
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9748 человек выздоровели от коронавируса за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 9748 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 866,

город Алматы - 3314,

город Шымкент - 607,

Акмолинская область - 276,

Актюбинская область - 614,

Алматинская область - 556,

Атырауская область - 539,

Восточно-Казахстанская область - 133,

Жамбылская область - 493,

Западно-Казахстанская область - 134,

Карагандинская область - 1054,

Костанайская область - 212,

Кызылординская область - 201,

Мангистауская область - 230,

Павлодарская область - 391,

Северо-Казахстанская область - 108,

Туркестанская область - 20.

Итого выздоровевших в Казахстане - 641249.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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