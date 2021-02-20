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    03:31, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    974 кубометра снега вывезли из Атырау сотрудники коммунальных служб

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау продолжается очистка города от выпавшего 17 февраля обильного снегопада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в очистке города и пригородных поселков принимали участие 36 единиц спецтехники - погрузчики, грейдер, 23 КамАЗа, 4 Урала, тракторы. В первую очередь, продолжалась очистка от снега центральных дорог, мостов, а также дорог, ведущих к пригородным поселкам. В уборке снега задействовано 90 сотрудников коммунальных служб. Всего уже собрано и вывезено 974 кубометра снега. Он вывозится за город в три специально отведенных места», - рассказали в пресс-службе городского акимата.

    Часть улиц, перекрестков, подъемов и спусков с мостов обрабатываются специальным реагентом.

    Как ранее сообщалось, в Атырау 49 единиц техники направлены на очистку города, заваленного снегом. Обильный снегопад шел 17 февраля целый день.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Погода Регионы Казахстана Акимат ЖКХ
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