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971 человек заболел коронавирусом в Казахстане

26 Ноября 2021 08:01
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971 человек заболел коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 971 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 122,

город Алматы - 105,

город Шымкент - 16,

Акмолинская область - 70,

Актюбинская область - 12,

Алматинская область - 52,

Атырауская область - 13,

Восточно-Казахстанская область - 54,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 16,

Карагандинская область - 128,

Костанайская область - 106,

Кызылординская область - 13,

Мангистауская область - 9,

Павлодарская область - 97,

Северо-Казахстанская область - 138,

Туркестанская область - 11.

Всего в стране выявлено 968340 заболевших.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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