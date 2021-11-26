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971 человек заболел коронавирусом в Казахстане
26 Ноября 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 971 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 122,
город Алматы - 105,
город Шымкент - 16,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 52,
Атырауская область - 13,
Восточно-Казахстанская область - 54,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 16,
Карагандинская область - 128,
Костанайская область - 106,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 97,
Северо-Казахстанская область - 138,
Туркестанская область - 11.
Всего в стране выявлено 968340 заболевших.
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